Голови МЗС України та Італії обговорили продовження санкцій ЄС проти Росії
Міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Італії Енцо Моаверо Міланезі обговорили потребу продовження санкцій Європейського Союзу, введених проти Російської Федерації за анексію Криму і війну на Донбасі.
Як йдеться в повідомленні на сайті МЗС України, в рамках участі української делегації у 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН Клімкін провів зустріч зі своїм італійським колегою.
Зокрема, у контексті головування Італії в ОБСЄ сторони обговорили практичну підтримку італійської сторони ініціатив України з відновлення миру на окупованій частині Донбасу.
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"Окрему увагу було приділено питанню продовження санкцій проти РФ", - йдеться у повідомленні.
Сторони також домовилися щодо подальших кроків з розвитку двосторонніх відносин, включаючи проведення чергового засідання українсько-італійської спільної міжурядової комісії.
Як повідомляв УНІАН, 28 серпня посол України в Італії Євген Перелигін підтвердив, що новий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, якого на цю посаду висунули проросійські популістські партії «Рух п'яти зірок» і «Ліга», має намір блокувати рішення про продовження санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. За словами посла, грудень має стати вирішальним стосовно можливого блокування Італією рішення про продовження санкцій ЄС проти РФ.
У липні віце-прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав окупацію Криму Російською Федерацією у 2014 році законною, а Революцію гідності в Україні «псевдореволюцією». Він виступає за скасування санкцій проти РФ.