Голови МЗС України та Італії обговорили продовження санкцій ЄС проти Росії

Сторони обговорили практичну підтримку італійської сторони ініціатив України з відновлення миру на окупованій частині Донбасу.

Міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Італії Енцо Моаверо Міланезі обговорили потребу продовження санкцій Європейського Союзу, введених проти Російської Федерації за анексію Криму і війну на Донбасі.

Як йдеться в повідомленні на сайті МЗС України, в рамках участі української делегації у 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН Клімкін провів зустріч зі своїм італійським колегою.

Зокрема, у контексті головування Італії в ОБСЄ сторони обговорили практичну підтримку італійської сторони ініціатив України з відновлення миру на окупованій частині Донбасу.

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"Окрему увагу було приділено питанню продовження санкцій проти РФ", - йдеться у повідомленні.

Сторони також домовилися щодо подальших кроків з розвитку двосторонніх відносин, включаючи проведення чергового засідання українсько-італійської спільної міжурядової комісії.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня посол України в Італії Євген Перелигін підтвердив, що новий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, якого на цю посаду висунули проросійські популістські партії «Рух п'яти зірок» і «Ліга», має намір блокувати рішення про продовження санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. За словами посла, грудень має стати вирішальним стосовно можливого блокування Італією рішення про продовження санкцій ЄС проти РФ.

У липні віце-прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав окупацію Криму Російською Федерацією у 2014 році законною, а Революцію гідності в Україні «псевдореволюцією». Він виступає за скасування санкцій проти РФ.