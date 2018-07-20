Клімкін відповів на заяву голови МВС Італії: хто виправдовує анексію Криму, обов’язково за це заплатить

Голова МВС Італії є представником партії "Ліга", яку підозрюють у тісних зв'язках з керівною партією Кремля "Єдина Росія", і зокрема, в отриманні фінансування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що тим особам, які виправдовують анексію Криму Російською Федерацією і порушення міжнародного права, спричинене такими діями, доведеться заплатити.

Про це глава українського МЗС заявив у Twitter.

"Хто виправдовує анексію, хто не вірить, що існує міжнародне право – обов’язково за це заплатить. Так воно завжди було в історії. А щодо Майдану – залиште нам право говорити, що це було і як. Адже це зроблено українцями. І за свободу ми заплатили свою дуже велику ціну", - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав окупацію Криму Російською Федерацією у 2014 році законною, а Революцію гідності в Україні «псевдореволюцією». Він виступає за скасування санкцій проти РФ.

Відомо, що Сальвіні є представником партії "Ліга" (колишня назва "Ліга Півночі"), яку підозрюють у тісних зв'язках з керівною партією Кремля "Єдина Росія", і зокрема, в отриманні фінансування. Водночас Сальвіні заперечує, що його партія фінансується російськими грішми.

Журналісти видання The Washington Post попросили його прокоментувати звинувачення, що його партія "Ліга" (колишня назва "Ліга Півночі") бере кошти від російської керівної партії президента РФ Володимира Путіна "Єдина Росія".

"Це фальшиві новини. Ми судимося з тими, хто повідомляє про це. Це неправда. Ми ніколи не брали жодного євро, жодного рубля або жодного долара", - стверджує Сальвіні.

Водночас щодо існування угоди між партіями "Ліга" та "Єдина Росія" міністр відповів: "Так, це була політична угода, щодо якої відбувалася трансляція у всесвітній мережі. Предметом угоди була співпраця між молодіжними рухами у культурних та економічних питаннях, так само, як і з іншими партіями, такими як "Національний фронт" у Франції та Австрійською партією свободи".