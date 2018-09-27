Україна розкрила ціль створення бази ВМС в Азовському морі

Основним завданням бази буде захист портів Азовського моря і забезпечення безпеки судноплавства.

Військова база Військово-морських сил України на Азовському морі, яку планують створити до кінця року в Бердянську, буде мати серед пріоритетних напрямків діяльності нейтралізацію російської мінної загрози.

Про це в ефірі програми "Нині вже" на "Громадському" повідомив заступник начальника штабу командування ВМС Збройних сил України з євроатлантичної інтеграції Андрій Риженко.

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"Основним завданням бази буде захист портів Азовського моря і забезпечення безпеки судноплавства, що передбачає проведення протимінних заходів. Це - пріоритетний напрямок розвитку військово-морських сил", - сказав він.

Риженко нагадав, що через морські міни неодноразово страждали судна прикордонних військ України.

"Теперішній статус внутрішніх вод дозволяє опоненту застосовувати мінну зброю практично необмежено і з різних платформ", — зазначив він.

Також Риженко розповів, що серед човнів, які вже є в розпорядженні Військово-морських сил ЗСУ в Азовському морі, є два артилерійські бронекатери, які будуть оснащені сучасними "сканерами бокового огляду" - сонарними системами, необхідними для безпечного проведення протимінних заходів.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 23 вересня два кораблі ВМС України пройшли Керченську протоку і увійшли до акваторії Азовського моря. Ці судна використають для формування бази ВМС у Бердянську.