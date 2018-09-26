ВМС показало відео провокацій катера РФ щодо українських кораблів у Азовському морі

На відео чути перемовини між екіпажами російського катера типу "Мангуст" та прикордонного корабля "Крим".

Російський прикордонний катер типу "Мангуст" на великій швидкості намагався зблизитися з українськими кораблями в Азовському морі.

Відео провокацій з боку російської сторони опублікувала прес-служба Військово-морських сил України на сторінці в Facebook.

"Прикордонний катер РФ на великій швидкості намагався зблизитись з нашими кораблями, але рішучими активними діями екіпажів малих броньованих артилерійських катерів "Лубни" та "Кременчук" був відведений та недопущений до місця стоянки пошуково-рятувального судна "Донбас" та морського буксиру "Корець", - зазначили у ВМС.

На відео видно спроби провокацій з боку росіян, а також чути перемовини між екіпажами російського катера типу "Мангуст" та прикордонного корабля "Крим".

Раніше УНІАН повідомляв, 20 вересня пошуково-рятувальне судно "Донбас" та морський буксир "Корець" вирушили з походом із Західної військово-морської бази ВМС України з Одеси до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

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З порту Бердянськ їм назустріч для гарантування безпеки вийшли малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" та "Лубни".

24 вересня у прес-центрі Командування ВМС повідомили, що перехід до Керченської протоки та через неї "проходив у складній обстановці".

Зокрема, російські літаки неодноразово здійснювали обліт, у тому числі на гранично низьких висотах, кораблів ВМС, що увійшли в Азовське море. У Чорному морі кораблі українських ВМС безпосередньо супроводжувались розвідувальним кораблем Чорноморського флоту РФ "Приазовье" та прикордонними сторожовими кораблями РФ "Аметист" та "Дон". В Керченській протоці для безпосереднього супроводу було задіяно понад 10 кораблів і катерів ФСБ та Чорноморського флоту. Сили країни-агресора створили низку небезпечних інцидентів.