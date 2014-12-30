Вночі в зоні АТО бойовики тричі провокували українських військових

Про це в ефірі Еспресо.TV розповів речник штабу АТО Леонід Матюхін.

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З мінометів бойовики обстріляли околиці Оленівки, а зі стрілецької зброї двічі обстрілювали населений пункт Авдіївка.

На маріупольському напрямку і надалі спостерігається активізація безпілотників противника. Вчора близько 22 години їх було 4 рази зафіксовано в небі над Талаківкою та Гнутовим.