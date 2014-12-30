Вночі в зоні АТО бойовики тричі провокували українських військових

08:41, 30 грудня 2014
Політика
0 0

Ніч в зоні проведення АТО минула відносно спокійно, бойовики тільки тричі провокували українських військових, застосовуючи стрілецьку зброю та міномети.

REUTERS

Про це в ефірі Еспресо.TV розповів речник штабу АТО Леонід Матюхін.

Читайте такожБойовики знову обстрілювали позиції сил АТО: загинуло троє військових

З мінометів бойовики обстріляли околиці Оленівки, а зі стрілецької зброї двічі обстрілювали населений пункт Авдіївка.

На маріупольському напрямку і надалі спостерігається активізація безпілотників противника. Вчора близько 22 години їх було 4 рази зафіксовано в небі над Талаківкою та Гнутовим. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter