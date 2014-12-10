Мешканці Авдіївки показали обстріляні бойовиками будинки та пошкоджені квартири (фото)

У мережі з'явилися фотографії наслідків артилерійського обстрілу в Авдіївці (Донецька область). Місто потрапило під потужний артобстріл бойовиків 8 грудня.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 грудня місто Авдіївка Донецької області, що знаходиться під контролем українських військовослужбовців, було обстріляне бойовиками близько 19.45.

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9 грудня стало відомо, що за добу в Авдіївці бойовики вбили двох дітей, 13 було осіб госпіталізовано.