Мешканці Авдіївки показали обстріляні бойовиками будинки та пошкоджені квартири (фото)

14:10, 10 грудня 2014
Суспільство
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Бойовики обстріляли місто у понеділок.

У мережі з'явилися фотографії наслідків артилерійського обстрілу в Авдіївці (Донецька область). Місто потрапило під потужний артобстріл бойовиків 8 грудня.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 грудня місто Авдіївка Донецької області, що знаходиться під контролем українських військовослужбовців, було обстріляне бойовиками близько 19.45.

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9 грудня стало відомо, що за добу в Авдіївці бойовики вбили двох дітей, 13 було осіб госпіталізовано.

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