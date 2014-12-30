В Пісках в результаті атаки бойовиків загинули шестеро бійців "Азова"

10:51, 30 грудня 2014
Політика
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В Пісках під Донецьком в результаті атаки бойовиків загинули шестеро українських військових, троє отримали поранення.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні полку "Азов" на сторінці в соцмережі.

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"Сьогодні терористи в черговий раз зухвало порушили умови перемир'я. На цей раз пішли в наступ на позиції українських військових у селі Піски Донецької області. В результаті чого наша армія понесла втрати - 6 загиблих, 3 поранених", - йдеться в повідомленні.

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