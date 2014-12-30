"Козаки" Луганщини стверджують, що Плотницький – ставленик Королевської
Козаки, які контролюють кілька міст у Луганській області й не підпорядковуються самопроголошеному формуванню "ЛНР", вимагають відставки лідера бойовиків Ігоря Плотницького.
Про це у своєму зверненні заявив лідер козаків Павло Дрьомов, передає "Українська правда".
"Ваші ставленики - пан Плотницький, крадуть щодня залізничні ешелони з вугіллям. Особисто я сьогодні нарахував 164. На все є документи, що підтверджують це", - заявив Дрьомов.
"Доки якісь плотницькі, якісь жиди незрозумілі будуть нас обкрадати?
Читайте такожВатажка "ДНР" Захарченка посадили під арешт, Плотницького з "ЛНР" вивезли в Росію - активістЯ розповім, хто такий Плотницький – це ставленик Наталії Королевської. Зараз в ОДА заходять люди Єфремова", - заявив він.
Дрьомов також заявив, що "з 10 так званих "гумконвоев" до народу дійшов один".
Окрім того, за його словами, під час так званих "виборів" 2 листопада, людей шантажували соціальною допомогою.
"Я розповім як пройшли ці вибори. Досить брехати, ми вийшли за волю, ми вільний народ! Плотницький заявив, що козаки – "бєспрєдєльщікі". Ви – злодій! Злодій народної довіри! Ви ввели соціальні картки: не прийдете на вибори, не одержите пенсії… Такого шантажу не було ніде у світі, такого не було навіть в "фашистській Україні". Ми вимагаємо вашої відставки. І за нами підніметься вся Луганська область", - заявив Дрьомов.
Він також звинуватив "вояків" Плотницького в тому, що вони "крадуть усе, що можна й не можна".