"Козаки" Луганщини стверджують, що Плотницький – ставленик Королевської

Про це у своєму зверненні заявив лідер козаків Павло Дрьомов, передає "Українська правда".

"Ваші ставленики - пан Плотницький, крадуть щодня залізничні ешелони з вугіллям. Особисто я сьогодні нарахував 164. На все є документи, що підтверджують це", - заявив Дрьомов.

"Доки якісь плотницькі, якісь жиди незрозумілі будуть нас обкрадати?

Читайте такожВатажка "ДНР" Захарченка посадили під арешт, Плотницького з "ЛНР" вивезли в Росію - активістЯ розповім, хто такий Плотницький – це ставленик Наталії Королевської. Зараз в ОДА заходять люди Єфремова", - заявив він.

Дрьомов також заявив, що "з 10 так званих "гумконвоев" до народу дійшов один".

Окрім того, за його словами, під час так званих "виборів" 2 листопада, людей шантажували соціальною допомогою.

"Я розповім як пройшли ці вибори. Досить брехати, ми вийшли за волю, ми вільний народ! Плотницький заявив, що козаки – "бєспрєдєльщікі". Ви – злодій! Злодій народної довіри! Ви ввели соціальні картки: не прийдете на вибори, не одержите пенсії… Такого шантажу не було ніде у світі, такого не було навіть в "фашистській Україні". Ми вимагаємо вашої відставки. І за нами підніметься вся Луганська область", - заявив Дрьомов.

Він також звинуватив "вояків" Плотницького в тому, що вони "крадуть усе, що можна й не можна".

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