ЄС має запровадити санкції проти РФ за визнання псевдовиборів "ДНР" і "ЛНР" - віце-президент ЄП

Європейський Союз повинен запровадити черговий раунд санкцій проти Російської федерації за те, що вона визнала так звані "вибори" сепаратистів на Донбасі та продовжує дестабілізувати ситуацію в Україні.

Таку думку кореспонденту УНІАН у вівторок висловив віце-глава Європейського парламенту Ришард Чарнецький.

"Я думаю, що (ЄС) повинен (ввести нові санкції), але я не впевнений, чи зробить це", - сказав депутат, котрий представляє в Європарламенті Польщу.

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"Зараз у ЄС є багато таких, хто хоче "святого спокою", - додав він.

Співрозмовник агентства сказав, що Європейський Союз у будь-якому випадку не повинен залишити без відповіді цю ситуацію.

"Видно, що Росія загострює напругу та це точно момент, що треба показати їй жовту картку. Чи це будуть санкції чи інші рішення, але Росія однозначно повинна відчути, що її політична участь в так званих виборах на Донбасі була помилкою", - відзначив депутат.

Він зауважив, що Євросоюз, крім санкцій, наприклад міг би "заморозити" політичні стосунки з Росією.

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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю німецькому BILD закликав західні держави загострити санкції проти Росії за те, що вона визнала псевдовибори на Донбасі та тим самим порушила домовленості з мирного врегулювання конфлікту, досягнуті на початку вересня у Мінську.

Євросоюз у цьому році вже ввів низку санкцій проти Росії за анексію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України, заявивши, що запроваджені обмеження можуть бути ще більше посилені, якщо російська влада не відмовиться від своєї агресивної політики.

Крім визнання псевдовиборів, цього тижня з’явилася інформація, що Росія активізувала перекидання своїх військ в Україну та підтримувані нею бойовики стали дедалі частіше та інтенсивніше атакувати позиції українських силовиків.

Минулого тижня експерти польського PISM та OSW сказали УНІАН, що західні держави навряд чи введуть санкції за визнання Росією псевдовиборів та швидше за все обмежаться лише жорсткою критикою на адресу росіян.