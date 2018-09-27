США передали Україні перші два катери класу Island (відео)

З 2014 року Сполучені Штати надали Україні допомоги у галузі безпеки і оборони на суму понад 1 мільярд доларів.

Сполучені Штати Америки передали Україні перші два 34-метрові патрульні катери класу "Айленд" (Island).

Церемонія передачі, що транслювалася на сторінці президента України Петра Порошенка у Facebook, відбулася на базі Берегової охорони США в місті Балтиморі за участю глави української держави, командувача Військово-морських сил України віце-адмірала Ігора Воронченка, помічника міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Роберта Карема та віце-адмірала Берегової охорони США Майкла Маккалістера.

Відповідний меморандум про передачу Україні кораблів підписали Маккалістер і Воронченко.

Карем заявив, що передача цих човнів є ще одним прикладом американських зусиль з надання Україні допомоги, яка здійснюється, починаючи з 2014 року. Він підкреслив, що США передали Україні допомоги у галузі оборони і безпеки у розмірі понад 1 мільярд доларів для посилення оборонних спроможностей України.

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"Сполучені Штати прагнуть продовження нашої політичної, економічної та військової співпраці, спрямованої на підтримку ще більш міцного та тривалого стратегічного партнерства між нашими великими країнами", - заявив Карем.

Своєю чергою Порошенко заявив, що ці човни "стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами".

Він відзначив, що США допомагають Україні у будівництві командного центру ВМС України в Очакові.

Також президент заявив, що "найкращим способом захисту вільного світу є захист України завдяки новим оборонним системам, міцній підтримці реформ, а також новим цільовим санкціям та постійному дипломатичному тиску на Росію".

"Росія підриває свободу морів і мореплавства в Азовському морі, боягузливо полюючи і залякуючи комерційні кораблі. Росія не відмовляється від своїх планів щодо отримання земельного коридору до окупованого Криму. Оскільки підтримка окупації – недешева справа... Зіткнувшись із сильною протидією на суші, Росія випробовує водний простір для можливого нападу з моря. Як вуличний бешкетник, Москва наносить удар. Якщо немає жодної реакції - робить ще один удар. Наше завдання - переконати Кремль у нашій рішучості щодо захисту берегів України", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, у березні цього року журналісти програми "Схеми" випустили розслідування, в якому йшлося, що ввезення із США двох патрульних катерів класу Island формально затягується українською владою з 2014 року шляхом бюрократичних процедур. При цьому журналісти припустили, що справжньою причиною цьому може бути комерційний інтерес заводу Петра Порошенка «Кузня на Рибальському», який будує на державне замовлення катери.

Журналісти також дізналися, що катери виробництва заводу Порошенка за характеристиками будуть слабшими ніж американські, але коштують ушестеро більше.