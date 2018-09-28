В МВС прозвітували про справи нападів на активістів: розкрили, але не всіх затримали

Речник МВС зазначив, що провину фігурантів нападів "треба ще довести у суді", "і не факт, що ця вина буде доведена".

Правоохоронці розкрили шість особливо тяжких злочинів, скоєних щодо активістів у 2018 році.

Про це повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко на своїй сторінці Facebook.

Так, за його словами, вбивство Ірини Ноздровської на Київщині повністю розкрито, обвинувачений перебуває на лаві підсудних, слідство не встановило замовного характеру злочину.

Також, зазначив він, замах на вбивство Віталія Устименка в Одесі розкрито, а двоє підозрюваних від 26 вересня перебувають під вартою, слідство триває.

Разом з тим, вбивство Віталія Олешка (позивний «Сармат») у Бердянську розкрито за гарячими слідами, а 5 підозрюваних перебувають під вартою з часу скоєння злочину. При цьому, виконавець дав свідчення щодо замовника, його встановлено і шукають.

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Водночас, замах на вбивство Катерини Гандзюк у Херсоні розкрито, "незважаючи на помилку на першому етапі", 5 підозрюваних у справі включно з організатором суд взяв під варту, замовників продовжують шукати поліція і СБУ, яка веде окреме провадження саме щодо пошуку замовників злочину.

Також замах на вбивство Григорія Козьми і Михайла Кузаконя в Одесі розкрито, 3 підозрюваних - під вартою, а слідство триває.

Крім того, замах на вбивство Олега Михайлика в Одесі розкрито, 3 підозрюваних від 28 вересня під вартою, слідство і пошук замовників триває.

"Звісно, чотири з цих п`яти злочинів поки що не розкриті повністю, коли всі підозрювані затримані, процесуально стали обвинуваченими і провадження передається в суд. Так само їхню провину треба ще довести у суді. І не факт, що ця вина буде доведена. Але Національна поліція України розслідує і не стоїть на місці. Вважати, що це відбувається тільки тому, що активісти піднімають ажіотаж, що звісно певною мірою підштовхує поліцію працювати, – так само невірно, як вважати, що земля обертається під впливом інерції від руху людей, які по ній ходять", - зазначив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 вересня, та сьогодні вночі на Банковій біля Адміністрації президента учасники акції "Ніч на Банковій" вимагали від української влади не ігнорувати напади на громадських активістів, що почастішали і набули резонансу останнім часом. Частина учасників також вирушали до бази МВС на вул. Вишгородській, де, за твердженням активістів, проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.