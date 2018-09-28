Акція "Ніч на Банковій" фактично завершена (фоторепортаж)

На перетині вулиць Банкової та Інститутської лишилися кілька десятків активістів, посилену охорону Адміністрації президента знято.

Акція "Ніч на Банковій", що проходила біля Адміністрації президента в Києві, фактично завершена.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з місця події.

Попри те, що завершення акції планувалося на третю годину ночі, наразі значна частина учасників вже розійшлася.

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Кілька десятків активістів ще залишаються на місці, однак вони вже звернули свої плакати, а автомобіль із гучномовцем, за допомогою якого активісти виступали, також готується залишити місце проведення акції.

Щойно вулицю банкову залишило близько 10 спецавтомобілів поліції, також поліцейські прибрали металеву загорожу безпосередньо на в'їзді на вулицю Банкову.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції "Ніч на Банковій" вимагають від української влади не ігнорувати напади на громадських активістів, що почастішали і набули резонансу останнім часом.