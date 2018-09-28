Варфоломій під час обговорення України поставив на місце Кирила, а митрополиту РПЦ пригрозив прокляттям – експерт

Вселенський патріарх підтвердив, що Україна була і залишається канонічною територією Константинополя.

У мережі оприлюднено деталі тригодинної бесіди між Вселенським патріархом Варфоломієм та главою РПЦ Кирилом під час зустрічі у Фанарі 31 серпня.

Уривки, розміщені на грецькому сайті "Ортодоксія", наводить експерт Інституту світової політики Ярослав Коцюба на своїй сторінці у Facebook.

Як випливає із розмови, головною темою була Україна та надання Українській Церкві автокефалії. Хоча після розмови Кирило намагався журналістам натякнути, що українське питання було якимось проміжним.

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Під час діалогу глава московської церкви намагався переконати патріарха Варфоломія, що не варто УПЦ надавати автокефалію, тому що на Майдані відбувся "держпереворот" і тепер, мовляв, нова незаконна влада намагається через автокефалію укріпити свої позиції. При цьому Кирило переконаний, що промосковські сили скинуть українську владу. Досить влучно парирував патріарх Варфоломій, коли запитав кремлівських агентів: «Чому ви не можете вільно їздити в Україну? Чи не тому, що у вас немає там підтримки?»

«І зовсім розгнівали Вселенського предстоятеля заяви митрополита Іларіона Алфеєва ("глави МЗС РПЦ") про те, що нібито "Порошенко підкупив Константинополь". Варфоломій попередив московського пропагандиста в рясі, що якщо він не зможе довести ці порожні обвинувачення, то на нього чекає "церковне прокляття". "Якщо ви брешете, це вам даремно не минеться", - сказав Константинопольський патріарх. Алфеєв почав виправдовуватися. Мовляв, він не казав, що це Петро Порошенко, а "розкольники", які їздили до Стамбулу "не з порожніми руками". Варфоломій попросив Кирила вгамувати Іларіона, який заподіяв багато шкоди у стосунках між Константинополем та Москвою», – пише Коцюба.

Він підкреслив, що найголовніше в цій розмові наявність таких слів: Україна була і залишається канонічною територією Вселенської Церкви. Тому питання надання автокефалії лежить повністю в компетенції Матері-Церкви. Патріарх Варфоломій прямо повідомив Кирилу, що процес вже запущений і пройшов перший етап узгодження та обговорення.