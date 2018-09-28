Вселенський патріарх обґрунтував канонічну і правову юрисдикцію своєї церкви в Україні - ЗМІ

Варфоломій спростував звинувачення Москви проти Константинополя про нібито "втручання" у церковні справи України.

Вселенський патріарх Варфоломій обґрунтував канонічну і правову юрисдикцію своєї церкви в Україні на основі історичних фактів, посилаючись на багатовікові документи про взаємини Константинопольської церкви з церквою України.

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Як повідомляє грецьке видання Orthodoxia.info, Вселенський патріархат відреагував на вимогу Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) відкликати екзархів Константинополя з України, тому що, на думку УПЦ МП, призначення екзархів було «грубим втручанням у внутрішні справи Української православної церкви і порушенням її канонічної території».

Зокрема, Вселенський патріархат опублікував архіви церковної історії та конкретно історії Української церкви з часів хрещення Київської Русі до наших днів.

Публікація є результатом дослідження грецьких і російських вчених, які мали доступ до оригінальних текстів архіву Константинопольського Патріарха і його листування протягом багатьох століть. На цьому дослідженні базується вся аргументація Вселенського патріархату з допомогою якої спростовуються всі звинувачення Москви проти Константинополя про "вторгнення" в її канонічні єпархії.

"Вселенський патріархат вважає доречним нагадати всю історичну і канонічну правду про взаємини Константинопольської церкви з церквою України, про що свідчать збережені офіційні документи, які, на жаль, або ігноруються, або свідомо приховуються зі зрозумілих міркувань", - наголошується в передмові дослідження, в якому можна прослідкувати всю історію розвитку Української церкви.

У зв'язку з викладеним сказано, що з допомогою цього дослідження, особливо з оригінального листування, яке оприлюднюється вперше, Вселенський Патріархат підтверджує його канонічну і правову юрисдикцію в Україні і одночасно доводить, що "Московський патріархат порушив правила Патріаршого і Синодального Акту 1686 року Вселенського патріархату, порушення яких Вселенський патріархат... змушений був терпіти і мовчати, але ніколи не забував і не пробачив".