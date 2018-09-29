Кучма йде з посади представника України на переговорах у Мінську

Своїм наступником Леонід Кучма називає радника президента Петра Порошенка, дипломата Руслана Демченка.

Леонід Кучма йде з посади представника України на переговорах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську.

Востаннє Леонід Кучма візьме участь у засіданні групи 2 жовтня, повідомила виданню "Бабель" речниця Кучми Дарка Оліфер.

«Леонід Кучма візьме участь у засіданні ТКГ у Мінську, що відбудеться 2 жовтня. А щодо наступних засідань - усі подальші кадрові рішення з цього питання є прерогативою президента України», - зазначила Оліфер.

За словами Оліфер, Кучма не має писати заяву на звільнення, оскільки працював у групі на громадських засадах.

Читайте такожВолкер і Кучма обговорили необхідність закриття кордону з РФ для повернення миру на Донбас

Вона зазначила, що влітку йому виповнилося 80 років, і він вважає, що цей вік є «критичним». «Цього літа Леонід Данилович відзначив 80-річний ювілей, і саме це малось на увазі під критичним віком», — сказала Оліфер.

Своїм наступником Леонід Кучма називає радника президента Петра Порошенка, дипломата Руслана Демченка.

Раніше 28 вересня Леонід Кучма заявив, що піде з посади представника України у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, коли досягне критичного віку, передає ТСН.

Він додав, що працює представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотирьох років.

Другий президент України підкреслив, що остаточно для себе вирішив це питання. "Колись треба мені зупинитися... Коли я досягну критичного віку, я повинен прийняти таке рішення. Коли я приїжджаю додому, я дві доби відходжу від цих зустрічей, а там перед кожною зустріччю обов'язково пігулку заспокійливу під язик... Там занадто важкі розмови", - заявив Кучма.

При цьому він підкреслив, що хотів би, щоб критики Мінського процесу зрозуміли, що цьому процесу немає альтернативи.

Як повідомляв УНІАН, колишній президент України Леонід Кучма назвав три «найбільших» помилки, допущені українською державою за роки незалежності.