Трамп підписав бюджет Пентагону, який передбачає $250 мільйонів для України

Набув чинності бюджет Пентагону на 2019 рік, у якому збільшено безпекову допомогу Україні до 250 млн. дол.

Президент США Дональд Трамп підписав бюджет міністерства оборони США на 2019 рік, який передбачає надання 250 млн дол. військової допомоги Україні.

Про це повідомило посольство України в США на сторінці в Facebook.

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"Набув чинності бюджет Пентагону на 2019 рік, у якому збільшено безпекову допомогу Україні до 250 млн. дол. Президент США Дональд Трамп підписав раніше ухвалений Конгресом "Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік"", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що обсяги допомоги Україні на безпековому та оборонному напрямах по лінії Пентагону збільшено на 50 млн. дол. порівняно з бюджетом 2018 року.

Нагадаємо, раніше проект бюджету Пентагону на 2019 рік підтримали Сенат і Палата представників Конгресу США.

У законопроекті зазначається, що 250 млн. дол. виділяються, у тому числі, на проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь та логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь чи військових товарів. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил України.