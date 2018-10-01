У МЗС Угорщини прокоментували паспортний скандал на Закарпатті

Київ наполягає, що не дозволяє видачу угорських паспортів на Закарпатті.

Громадяни України не скоюють злочин, якщо не повідомляють про те, що вони також мають паспорт іншої країни.

Про це заявив прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер. Його слова передає "ЄвроПравда", посилаючись на повідомленні на сайті уряду Угорщини.

Таким чином Менцер прокоментував обурення Києва, викликане тим, що угорські консули надають громадянство українцям та інструктують їх, як приховувати свої угорські паспорти і як маніпулювати з документами на кордоні.

"Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто зустрівся зі своїм українським колегою в середу в Нью-Йорку в рамках засідання високого рівня 73-ї Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. На зустрічі міністр закордонних справ України визнав, що в Україні не існує закону, який забороняє громадянам мати паспорт з іншої країни. Крім того, законом не заборонено надання паспорту іншої країни, і не є злочином, коли хтось не повідомив про те, що він також має паспорт іншої країни", - заявив Менцер.

Читайте такожПрокуратура порушила справу про держзраду через видачу угорських паспортів на Закарпатті

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини "не може бути заляканий" у суперечці з Україною щодо подвійного громадянства, зазначив Менцер. Київ наполягає, що не дозволяє видачу угорських паспортів на Закарпатті.

Менцер додав, що "кілька днів тому глава Закарпаття заявив, що принаймні половина членів парламенту України є подвійними громадянами, і відповідно напад на угорців є неприйнятним".

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що роздача угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські відносини. Він зазначив, що Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також міністр натякнув, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

26 вересня Клімкін і глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зустрілися у Нью-Йорку, але не узгодили спільну позицію у зв'язку з роздачею угорського громадянства громадянам України в Закарпатській області. Клімкін знову запропонував угорському колезі найближчими днями відкликати угорського консула з Берегового, інакше Україна його видворить.

За фактом видачі українцям угорських паспортів Управління СБУ в Закарпатській області відкрило кримінальне провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).