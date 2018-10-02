Політолог назвав цілі технічних кандидатів на виборах президента України

Експерт вважає, що частина учасників президентських перегонів візьмуть участь у них з прицілом на парламентські вибори.

Президентські вибору 2019 року стануть рекордними за кількістю кандидатів.

Про це заявив в ефірі "5 каналу" виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, коментуючи те, що міський голова Глухова Сумської області Мішель Терещенко заявив про наміри балотуватися на вибори 2019 в президенти.

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На запитання ведучої, чи дійсно буду рекордна кількість кандидатів у президенти і для чого це робиться, політолог сказав: "Дійсно, вже варто очікувати, що бюлетень буде рекордний, можливо, там буде із 50 і більше учасників, оскільки з’являються нові і нові. І дійсно, якщо ми кажемо про кандидатів, то таких кандидатів, як Міша Терещенко, – проти нього я нічого не маю, – але людина, яка йде в президенти, щонайменше, має спиратися на певні політичні сили, мати осередки, фактично це дуже складний технічний і технологічний процес. І вочевидь, людина, яка просто бере участь, вона виконує певну технічну функцію, навіть якщо вона так не думає. Оскільки без серйозної команди, це просто забіг зігрітися. Можливо, частина учасників президентських перегонів беруть участь з певною метою. Це з прицілом на парламентські вибори, розкрутка своєї політичної сили, розкрутка своїх меседжів і так далі. І оскільки парламентська кампанія буде через півроку після того, як відбудуться президентські вибори, вочевидь, це має сенс. Можливо, той же Мішель Терещенко має певні наміри балотуватися до парламенту, можливо, в рамках якоїсь політичної сили, тоді це логічно".

Леонов також пояснив, чому можуть бути вигідні технічні кандидати на виборах. "Тут є декілька нюансів. По-перше, він (кандидат – Ред.) отримує свою квоту для агітації на державних каналах, він отримає свою квоту у виборчих комісіях. Ось ще для чого, до речі, заводять певних кандидатів? Для того, що вони фактично свою квоту передають якомусь кандидатові, який таким чином збільшує свою участь у виборчих комісіях, у наглядачах, спостерігачах і так далі, і це дозволяє більш потужно контролювати виборчий процес або на нього впливати", – зазначив політолог.