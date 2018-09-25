Дві третини українців не вірять у чесність майбутніх виборів президента – опитування

Найбільше переконані у нечесності майбутніх виборів симпатики голови партії «Опозиційний блок» Юрія Бойка та лідера партії «За життя» Вадима Рабіновича, а також ті, хто взагалі не має наміру голосувати.

Дві третини українців переконані, що майбутні президентські вибори не будуть чесними.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі за результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» з 10 по 18 вересня 2018 р.

Як зазначається у прес-релізі, дві третини респондентів переконані, що президентські вибори 2019 року не будуть чесними, лише 16% – протилежної думки. Чверть не змогли відповісти на це питання.

Найбільше переконані у нечесності майбутніх виборів симпатики голови партії «Опозиційний блок» Юрія Бойка та лідера партії «За життя» Вадима Рабіновича, а також ті, хто взагалі не має наміру голосувати.

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Водночас, як показало опитування, лідером електоральних симпатій у президентському рейтингу є голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, за яку готові віддати свої голоси 13,2% усіх опитаних. За лідера партії «Слуга народу» Володимира Зеленського готові проголосувати 7,8%, нинішнього президента Петра Порошенка – 6,8%, голову партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка – 6,6%, Бойка – 5,7%, Рабіновича – 5,4%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 5,2%, співака Святослава Вакарчука – 5,0%. Рейтинг інших кандидатів – менш як 2,5%. Не визначилися із вибором – 17,0%, не хочуть брати участі у голосуванні – 12,6%.

«Підтримка Ю.Тимошенко є більш-менш рівномірною в усіх макрорегіонах з акцентом на центр. В.Зеленського більше підтримують – у центрі та на півдні, П.Порошенка та А.Гриценка – на заході. Ю.Бойко та В.Рабінович традиційно мають найкращі показники у південно-східних регіонах.

Соціологічна група «Рейтинг» опитувала населення України від 18 років і старших. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2,5 тис. респондентів. Опитування проводилось особистим формалізованим інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більш як 2,0%.