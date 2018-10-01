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Нардеп Мосійчук заявив про підготовку замаху на нього

20:50, 01 жовтня 2018
Політика
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Організатора теракту біля телеканалу &quot;Еспресо&quot; затримали / фото УНІАН

Про це народний обранець написав на своїй сторінці у Facebook. За словами політика, він володіє "достовірною інформацією" з Москви про підготовку чергового замаху на нього. 

"Днями я отримав інформацію про підготовку чергового замаху на моє життя, з двох не пов’язаних між собою джерел зі столиці Російської Федерації. Зі зрозумілих причин, я не можу назвати джерела цієї інформації", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2017 року біля редакції телеканалу «Еспресо» у Києві стався вибух мопеда, внаслідок якого постраждали троє осіб, серед яких народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Двоє осіб загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт.

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Теги: #замах#Ігор Мосійчук