Нардеп Мосійчук заявив про підготовку замаху на нього

За словами політика, він володіє "достовірною інформацією" з Москви про підготовку чергового замаху на нього.

Народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив, що у Києві діє диверсійна група, метою якої є його ліквідація.

Про це народний обранець написав на своїй сторінці у Facebook. За словами політика, він володіє "достовірною інформацією" з Москви про підготовку чергового замаху на нього.

"Днями я отримав інформацію про підготовку чергового замаху на моє життя, з двох не пов’язаних між собою джерел зі столиці Російської Федерації. Зі зрозумілих причин, я не можу назвати джерела цієї інформації", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2017 року біля редакції телеканалу «Еспресо» у Києві стався вибух мопеда, внаслідок якого постраждали троє осіб, серед яких народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Двоє осіб загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт.