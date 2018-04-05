Замах на Мосійчука було вчинено для залякування людей – прокуратура

За словами першого заступника прокурора Києва, ціллю організаторів злочину був народний депутат Ігор Мосійчук.

Теракт біля телеканалу "Еспресо", внаслідок якого загинули двоє осіб та постраждав народний депутат Ігор Мосійчук, було вчинено з метою порушення громадської безпеки та залякування людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко заявив на спільному брифінгу керівництва Служби безпеки України та столичної прокуратури щодо останніх результатів діяльності.

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«Мета замаху (на народного депутата від Радикальної партії Мосійчука – УНІАН) прописана в статті 258 Кримінального кодексу України (теракт) – це порушення громадської безпеки, залякування людей, розв’язування воєнних дій та інше. Мета була такою. Поки що ми бачимо таку мету, коли будуть затримані інші учасники злочину, вони будуть допитані та будуть відпрацьовані нами, і ми будемо розуміти, що, можливо, були якісь інші мотиви», - сказав він.

«З урахуванням тої інформації, яка була отримана в процесі розкриття цього злочину, – саме Мосійчук був їм потрібен», - додав Кононенко.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня 2017 року біля редакції телеканалу «Еспресо» у Києві стався вибух мопеда, внаслідок якого постраждали троє осіб, серед яких народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Двоє осіб загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. 3 квітня голова СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники спецслужби затримали особу, яку підозрюють у вчиненні теракту.

Сьогодні в СБУ поінформували, що організатором теракту біля "Еспресо" був наразі невстановлений співробітник Головного управління Генштабу збройних сил РФ, двоє виконавців – громадяни України Григорян та Лисак переховуються в РФ, затримано пособника терористів М’ятника, який допомагав виготовляти вибухівку.

За даними слідства, безпосереднім виконавцем теракту став Григорян, який оглядав місцевість поблизу будівлі телеканалу та декількох інших об’єктів в місцях ймовірної появи Мосійчука. Спільно з Лисаком Григорян виготовляв та приводив у дію саморобний вибуховий пристрій.