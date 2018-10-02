У ГПУ не змогли підтвердити причетність ГРУшника "Боширова" до вивезення Януковича з України (відео)

У Генпрокуратури наразі немає підтвердженої інформації про те, хто з російських військових був причетний до операції з організації втечі колишнього президента.

Генеральна прокуратура не має підтвердженої інформації про причетність полковника ГРУ Анатолія Чепіги до евакуації екс-президента України Віктора Януковича.

Про це повідомив в коментарі виданню «Бабель» прокурор Руслан Кравченко.

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«Ми дослідили обставини держзради Януковича. На жаль, у нас немає на даний момент підтвердженої інформації про те, хто з російських військових був причетний до операції з організації втечі колишнього президента. Тому ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію», – заявив Кравченко.

Водночас адвокат Януковича, партнер компанії «Авер Лекс» Віталій Сердюк в коментарі виданню нагадав, що в ході судового процесу допитувалися охоронці екс-президента і жоден з них не давав показання про те, що росіяни були присутні в Межигір'ї.

Крім того, керівник служби безпеки президента Костянтин Кобзар, даючи 16 липня свідчення у справі про державну зраду Януковича, заявив, що під час евакуації кортеж екс-президента був заблокований, тому він звернувся через чергову лінію в Федеральну службу безпеки РФ за допомогою у транспортуванні екс-президента на територію півострова Крим.