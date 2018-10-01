Причетний до отруєння Скрипалів агент ГРУ "Боширов" вивозив Януковича з України - журналіст (відео)

Він зі своїм підрозділом спецпризначенців нібито прибув до резиденції Януковича - Межигір’я, та охороняв його.

Полковник російського розвідувального відомства ГРУ Анатолій Чепіга («Руслан Боширов»), якого Велика Британія підозрює в отруєнні екс-агента російської розвідки Сергія Скрипаля, очолював операцію з вивезення до Росії екс-президента України Віктора Януковича.

Про це "Громадському" заявив колишній журналіст «Центру управління розслідуваннями» Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat стосовно підозрюваних в отруєнні Скрипаля.

«Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію. Принаймні про це свідчать мої джерела. Він зі своїм підрозділом спецпризначенців прибув до резиденції Януковича — Межигір’я. Перебував там, охороняв його. Звідти вони транспортували його в Крим і до Росії», — розповів журналіст.

За інформацією Канєва, саме за цю спецоперацію Чепіга отримав звання «Героя Росії». Розслідувач розповів, що також звання «Героя Росії» за евакуацію Януковича із України отримав Олексій Дюмін — колишній охоронець Путіна.

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«Потім ця особа була у міністерстві оборони, а нині — губернатор Тульської області. Про Дюміна всі кажуть, що він наступник Путіна. Так само мені відомо, що за евакуацію Януковича отримали нагороду також люди, які у подальшому склали кістяк ЧВК «Вагнера», — заявив Канєв.

Журналіст пообіцяв, що днями опублікує детальне розслідування із фактами участі Чепіги-«Боширова» в спецоперації щодо втечі Януковича з України.

Адвокат Януковича Олександр Горошинський, який нещодавно вступив у справу, на запитання Громадського, чи допомагали в евакуації Януковича російській спецпризначенці, відповів, що йому такі обставини невідомі. Також захиснику невідоме прізвище Чепіги чи Боширова.

«Я це питання не вивчав, в матеріалах справи, які надані суду цього немає, я не прочитав, щоправда, ще всі матеріали, але в тих, що я прочитав — я цього не знайшов», — сказав адвокат.

Прокурор у справі про держзраду Януковича Руслан Кравченко заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати участь Чепіги-«Боширова» в евакуації екс-президента, бо слідству невідомо, хто з російської сторони брав участь у цій операції.

Як відомо, справжнє ім'я Руслана Боширова, який є підозрюваним у справі про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів, - Анатолій Чепіга. Журналісти також дізналися, що Чепіга отримав звання "Герой Росії" за участь у Чеченській війні та якійсь "миротворчій місії" в 2014 році, під якою, ймовірно, мається на увазі вторгнення на Донбас.

Також повідомляється, що «Олександр Петров» - теж підставна особа, проте його справжнє ім'я поки дізнатися не вдалося.