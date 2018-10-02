Україна дає Угорщині ще два дні на відкликання генконсула з Берегового

Глава МЗС попередив, що якщо Угорщина сама не відкличе свого консула, то Україна його видворить.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Україна дає Угорщині ще два дні, до середи, 3 жовтня, на відкликання угорського генерального консула з Берегового, який роздавав угорське громадянство громадянам України на Закарпатті.

Про це Клімкін сказав в інтерв'ю кримськотатарському каналу ATR. Глава МЗС нагадав про свою зустріч минулого тижня з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто у Нью-Йорку.

"Я йому сказав, є тільки дві опції. Перша, ви його самі відкликаєте протягом декількох днів, я можу дати вам таку опцію, все ж таки Угорщина - не Росія. Або ми чекаємо декілька днів як люди ввічливі, але водночас дуже жорсткі і послідовні, і потім його відповідно висилаємо. Ми почекаємо умовно ще два дні, до середи, і якщо не буде угорського рішення, звичайно, започаткуємо своє", - заявив Клімкін.

Читайте такожСША вимагають від Угорщини не використовувати НАТО для шантажу України

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в інтернеті з'явилося відео того, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Клімкін заявив, що надання угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. За його словами, Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також Клімкін натякнув, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою його угорський колега Петер Сійярто висловився з погрозами вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.