Паспортний скандал: Угорщина не відкличе своїх консулів з Берегового "за жодних обставин"

Крім того, в Угорщині звинуватили Україну в "утисках та залякуванні" угорської громади та розкритикували закон щодо мови.

Державний секретар МЗС Угорщини Томаш Менцер заявив, що за жодних обставин Угорщина не відкликатиме своїх консулів з Генконсульства з Берегового "незалежно від того, що вимагають українці".

"Берегівське консульство діє відповідно до угорських та міжнародних стандартів, і не порушує українських законів", - сказав Менцер під час прес-конференції, передає портал Mukachevo.net.

Також він звинуватив Україну в "утисках та залякуванні" угорської громади, зокрема "українське законодавство про освіту позбавляє права місцевих угорців навчатися рідною мовою". А закон "Про мову", на його думку, прокладає шлях для усунення угорської мови у сферах культури, засобів масової інформації та громадських установах.

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В тому числі, за інформацією Менцера, малих та середніх підприємців, які фінансуються урядом Угорщини згідно з програмою підтримки закарпатського бізнесу "час від часу викликають на допити". Також, за його словами, відбувається тиск на угорських дипломатів.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі.

Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що роздача угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. Він зазначив, що Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також міністр натякнув, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою Сійярто погрожував вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.