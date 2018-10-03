Екс-радник Путіна: для президента РФ автокефалія української церкви – "це удар нижче пояса"

Економіст і екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов зазначив, що незалежність української православної церкви – це «жахливо» боляче для господаря Кремля.

Для президента Росії Володимира Путіна надання Томосу про автокефалію української церкви є «ударом нижче пояса».

Про це в авторській програмі "БАЦМАН" головного редактора інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман на телеканалі "112 Україна" розповів старший науковий співробітник американського Інституту Катона, російський економіст і екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов.

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За його словами, Путін дуже сильно знаходиться під впливом православних старців. І цей вплив посилюється, не слабшає.

«Звичайно, [томос] – це удар нижче пояса, прямо скажемо. І оскільки це питання конфесійне, він формально не може реагувати... тобто він, звичайно, може і, я впевнений, відреагує... але поки пущені в хід слабкі сили або, скажімо, авангард в особі патріарха Кирила Гундяєва. Тому, власне кажучи, Російська православна церква Московського патріархату випускає такі істеричні заяви з приводу ще навіть не Томосу, а призначення представників патріарха Варфоломія в Україні...», – сказав Ілларіонов.

Він також додав, що незалежність української православної церкви – це «жахливо» боляче для Путіна.