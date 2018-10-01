Філарет розповів, як обиратимуть голову єдиної помісної церкви після надання Томосу

Патріарх УПЦ КП роз'яснив, що керівника єдиної Помісної Церкви буде обрано на Об'єднавчому Соборі.

Томос, тобто указ Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Українській Православній Церкві отримає новий глава УПЦ.

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Про це в інтерв'ю "5 каналу" повідомив Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет.

Він роз'яснив, що керівника єдиної Помісної Церкви буде обрано на Об'єднавчому Соборі. А це станеться, тільки-но Константинополь ухвалить рішення про надання Україні автокефалії.

"Глава Української Церкви буде обраний на Соборі Об'єднуючому, а Собор Об'єднуючий буде складатися з: архієреїв Київського Патріархату – це 41 архієрей, 12 архієреїв Автокефальної Церкви, 10 архієреїв Московського Патріархату", – пояснив Філарет.