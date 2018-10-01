Філарет розповів, як обиратимуть голову єдиної помісної церкви після надання Томосу
06:15, 01 жовтня 2018Суспільство
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Патріарх УПЦ КП роз'яснив, що керівника єдиної Помісної Церкви буде обрано на Об'єднавчому Соборі.
Філарет розповів про квоти від православних церков на на Об'єднавчому Соборі / фото УНІАН
Томос, тобто указ Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Українській Православній Церкві отримає новий глава УПЦ.
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Про це в інтерв'ю "5 каналу" повідомив Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет.
Він роз'яснив, що керівника єдиної Помісної Церкви буде обрано на Об'єднавчому Соборі. А це станеться, тільки-но Константинополь ухвалить рішення про надання Україні автокефалії.
"Глава Української Церкви буде обраний на Соборі Об'єднуючому, а Собор Об'єднуючий буде складатися з: архієреїв Київського Патріархату – це 41 архієрей, 12 архієреїв Автокефальної Церкви, 10 архієреїв Московського Патріархату", – пояснив Філарет.
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