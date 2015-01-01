В Україні спалахнула дискусія, закрити "Інтер" чи бойкотувати: всі точки зору

Сьогодні вдень речник президента України Святослав Цеголко написав у Твіттері, що за трансляцію антиукраїнських виконавців треба відповідати публічно.

"Вакарчук безперечно переміг Кобзона у новорічну ніч. Але за антиукраїнських виконавців треба публічно відповісти", - написав він.

Вакарчук безперечно переміг Кобзона у новорічну ніч. Але за антиукраїнських виконавців треба публічно відповісти. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 1, 2015

Міністр інформаційної політики Юрій Стець написав у Facebook, що ініціює поширення категорії персона нон-грата на ЗМІ — щоб тих, кому заборонено в'їзд в Україну, не показували по телевізору.

“Інтер, 5-й канал, 1+1, Перший Національний - байдуже. З початком нового сесійного тижня ініціюватиму законопроект щодо поширення на ЗМІ визначення персона нон-ґрата. Якщо людині заборонено в'їзд, то це має стосуватися в тому числі і спроб "впхатися" в Україну за допомогою телевізора”, - вважає Стець.

Однак пізніше Стець заявив, що не може вимагати позбавити телеканал "Інтер" ліцензії на мовлення, бо це буде розцінено як тиск на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

"Якщо я буду вимагати забрати ліцензію у "Інтера", то це буде прямим тиском на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення. Очевидно, що я цього робити не можу. Я можу тільки висловлювати свою позицію - я повністю підтримую обурених блогерів. Не маючи прямих важелів впливу, я можу тільки вимкнути на своєму телевізорі телеканал, який дозволив собі транслювати громадян Росії, які роблять все можливе, щоб Україна перестала бути єдиною і незалежною", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

Натомість розгляду питання про позбавлення “Інтера” ліцензії почав вимагати секретар РНБО Олександр Турчинов.

«В новорічну ніч, коли вся нація відчувала єднання, телеканал «Інтер» традиційно діяв проти Української держави, транслюючи концерт тих людей, які знущались над нашою країною, підтримуючи терористів та вітаючи загарбання Криму і Донбасу», - сказав він.

Турчинов наголосив, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повинна «негайно розглянути питання щодо позбавлення ліцензії телеканал «Інтер», який “став складовою інформаційної війни, що ведеться проти власної країни”.

Народний депутат Борислав Береза тим часом вважає, що найкращою реакцією на політику каналу буде все ж не обурення, а ігнорування його трансляцій, пише Преса України.

“Вас дратують мерзотники рашистської попси? Не дивіться цих путлеровських найманців. Просто не дивіться їх виступ. Канал зробить висновки. Він боїться втратити аудиторію, адже втрата аудиторії - це втрата у рекламних грошах ”, - сказав депутат.

«Так що просто не дивіться це. Масове ігнорування перегляду каналу - найкращий вихователь. Бюджет «Інтера» не бездонний. Висновки зроблять», - резюмував політик.

Військовий журналіст Петро Шуклінов думає, що новорічна програма “Інтера” була свідомою провокацією, щоб викликати збурення українського суспільства, а потім заявити про утиски свободи слова. «Інтер» не з'їхав з глузду. Просто він належить Сергію Льовочкіну”, - цитує його Преса України.

Також журналіст закликав політиків і рекламодавців бойкотувати канал.

Користувачі соцмереж значно різкіше і наполегливіше висловлювали свою думку, вимагаючи заборонити “Інтер”, оголосити йому бойкот і викласти у відкритий доступ список його рекламодавців.