Путін назвав Скрипаля "покидьком" та "зрадником батьківщини"

У Великобританії основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладають саме на Путіна.

Президент Росії Володимир Путін назвав Сергія Скрипаля, що постраждав від отруєння російськими спецслужбами, "покидьком" та зрадником.

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"Деякі інформаційні джерела проштовхують думку, що пан Скрипаль - ледь не правозахисник. Він просто шпигун, зрадник Батьківщини", - цитує ТАСС заяву російського лідера на засіданні форуму "Російська енергетична тиждень".

"Він просто покидьок, от і все", - уклав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ, подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері. Слідство дійшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Міністр безпеки Великобританії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

У Кремлі, у свою чергу, стверджують, що Петров і Боширов - цивільні особи.