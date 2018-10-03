этот материал доступен на русском

Регламентний комітет Ради викликав Барну через матюки на адресу журналіста

17:06, 03 жовтня 2018
Політика
248 0
Олег Барна обматюкав журналіста / фото УНІАН

Регламентний комітет Верховної Ради викликав на своє засідання народного депутата Олега Барну через нецензурні слова на адресу журналіста.

Про це повідомляє у Twitter громадська ініціатива «Чесно». «Регламентний комітет Верховної Ради викликає нардепа-мажоритарника Олега Барну BPPSolidarnist на засідання в понеділок, щоб розглянути його нецензурну лайку відносно журналіста «1+1», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВідповідь нардепу Барні, який обматюкав журналіста: Зеленський запустив флешмоб #ідітьусраку (відео)

Як відомо, 2 жовтня Барна нецензурно висловився на адресу журналіста Ігоря Колтунова після запитання про "кнопкодавство" під час голосування у парламенті. Відповідне відео журналіст оприлюднив у Facebook.

Колтунов запитав у Барни в кулуарах Верховної Ради: "Пане Олеже, вам не соромно "кнопкодавити"? Я бачив, як ви "кнопкодавили". Чому ви так вчинили?".

У відповідь Барна сказав: "Якого хрена ти до мене підійшов? На х** пішов бігом, під**ла!"

На уточнення журналіста, чому депутат так зневажливо спілкується, Барна спитав: "Ти що, нетрадиційної орієнтації?", після чого зайшов до зали парламенту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #журналісти#комітет Ради#Олег Барна