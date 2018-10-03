Регламентний комітет Ради викликав Барну через матюки на адресу журналіста

Народний депутат від БПП Олег Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова після запитання про кнопкодавство.

Регламентний комітет Верховної Ради викликав на своє засідання народного депутата Олега Барну через нецензурні слова на адресу журналіста.

Про це повідомляє у Twitter громадська ініціатива «Чесно». «Регламентний комітет Верховної Ради викликає нардепа-мажоритарника Олега Барну BPPSolidarnist на засідання в понеділок, щоб розглянути його нецензурну лайку відносно журналіста «1+1», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВідповідь нардепу Барні, який обматюкав журналіста: Зеленський запустив флешмоб #ідітьусраку (відео)

Як відомо, 2 жовтня Барна нецензурно висловився на адресу журналіста Ігоря Колтунова після запитання про "кнопкодавство" під час голосування у парламенті. Відповідне відео журналіст оприлюднив у Facebook.

Колтунов запитав у Барни в кулуарах Верховної Ради: "Пане Олеже, вам не соромно "кнопкодавити"? Я бачив, як ви "кнопкодавили". Чому ви так вчинили?".

У відповідь Барна сказав: "Якого хрена ти до мене підійшов? На х** пішов бігом, під**ла!"

На уточнення журналіста, чому депутат так зневажливо спілкується, Барна спитав: "Ти що, нетрадиційної орієнтації?", після чого зайшов до зали парламенту.