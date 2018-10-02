"На х*й пішов": нардеп Барна обматюкав журналіста, який його присоромив (відео)
Народний депутат від БПП Олег Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова після запитання про кнопкодавство.
Відповідне відео Колтунов опублікував на своїй сторінці у Facebook.
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"Вам не соромно кнопкодавити? Я бачив, як ви кнопкодавили. Чому ви так вчинили?", - запитав у нього журналіст у кулуарах Ради.
У відповідь Барна сказав: "Ти якого х**на до мене підійшов? На х*й пішов, бігом, пі****с, бл**ь!".
"Ти що, нетрадиційної орієнтації?", - додав нардеп.
Раніше депутати Верховної Ради побили попередній рекорд за кількістю зафіксованих за місяць кнопкодавств.
Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2015 року під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністра Барна підійшов до трибуни і подав Яценюку букет червоних троянд. Після цього Барна підняв Яценюка і виніс з-за трибуни. До Барни підбігли депутати із фракції «Народний фронт» і почали його бити. До цієї бійки приєднались депутати з «БПП».