"На х*й пішов": нардеп Барна обматюкав журналіста, який його присоромив (відео)

Нардепу Олегу Барні, мабуть, не сподобалося запитання про кнопкодавство.

Народний депутат від БПП Олег Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова після запитання про кнопкодавство.

Відповідне відео Колтунов опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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"Вам не соромно кнопкодавити? Я бачив, як ви кнопкодавили. Чому ви так вчинили?", - запитав у нього журналіст у кулуарах Ради.

У відповідь Барна сказав: "Ти якого х**на до мене підійшов? На х*й пішов, бігом, пі****с, бл**ь!".

"Ти що, нетрадиційної орієнтації?", - додав нардеп.

Раніше депутати Верховної Ради побили попередній рекорд за кількістю зафіксованих за місяць кнопкодавств.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2015 року під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністра Барна підійшов до трибуни і подав Яценюку букет червоних троянд. Після цього Барна підняв Яценюка і виніс з-за трибуни. До Барни підбігли депутати із фракції «Народний фронт» і почали його бити. До цієї бійки приєднались депутати з «БПП».