Експерт оцінив, чи можливий на Закарпатті кримський або донбаський сценарій

На думку експерта-міжнародника, шантаж української сторони з боку Угорщини буде продовжуватися.

Дії угорських дипломатів на Закарпатті – це повторення російської політики в Осетії та Абхазії.

Таку думку в ефірі "5 каналу" висловив експерт програми міжнародної та внутрішньої політики Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич, коментуючи, чи є дії Угорщини на Закарпатті в чомусь повторенням ситуації з Донбасом і Кримом.

"Я б сказав, що це повторення російської політики в Осетії та Абхазії. Зазіхання на територію – я не думаю. Проте отакий шантаж української сторони - він буде продовжуватися. І тут питання, як ми будемо реагувати... Консул наголошував на потребі приховувати факт другого громадянства. Наголошував на тому, що людина має порушувати закон України. Це означає, що консул, який знаходиться в іншій державі, провокував порушення громадянами закону цієї держави. За таке автоматично йде висилка дипломата – і крапка", – сказав експерт.

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Він також пояснив, як варто реагувати на такі дії. "Тут просто питання в тому, на що ми б'ємо. Тому що з тією ж самою Угорщиною. Вони кажуть, що вони зацікавлені в розвитку території… Фактично вони хочуть, щоб економіка їхня працювала – чудово. Можемо запропонувати якісь пільгові умови для спільних угорсько-українських підприємств на території, де проживає угорська меншість. Без проблем. Нехай буде поле для виводу угорського прибутку, але українські угорці отримують робочі місця, отримують зарплатню, а місцевість отримує розвиток. А на іншому боці можна поставити таке: ми оце гарантуємо, – а ви знімаєте конфліктну ситуацію з мовами або з паспортами", - відзначив експерт.

Тишкевич також сказав, що в цьому питанні Україні не варто діяти лінійно: "Тут просто питання різних підходів. І, до речі, те, що каже останнім часом Клімкін по подвійному громадянству, наш МСЗ потроху починає грати в нелінійну гру і пробує проявляти певну частку хитрості. І це дуже чудово".