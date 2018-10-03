Угорщина пообіцяла негайну дзеркальну відповідь на висилку консула з Берегового

Сійярто знову підкреслив, що угорський консул у Береговому не порушив ні угорські, ні українські, ні міжнародні закони, тому в нього немає причин відкликати консула.

Якщо Україна видворить угорського консула з Берегового, МЗС Угорщини негайно вишле з країни консула України.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві, трансляція виступу велася на сайті МЗС РФ, передає "Європейська правда".

Сійярто знову підкреслив, що угорський консул у Береговому не порушив ні угорські, ні українські, ні міжнародні закони, тому в нього немає причин відкликати консула.

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"Якщо МЗС України або хтось у Києві прийме рішення, що нашого консула потрібно видворити, тоді я відразу ж невідкладно видворю з Угорщини консула України. Відразу", - заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що МЗС України у четвер, 4 жовтня, передасть Угорщині ноту, що угорський консул у Береговому має виїхати з України.

Також Будапешту буде запропоновано провести консультації щодо порушення Угорщиною Віденської конвенції про консульські зносини при видачі угорських паспортів українським громадянам та приховуванні цього.