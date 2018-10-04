"Слава Україні! – Героям слава!": Рада ухвалила нове вітання для армії та поліції

Законом також передбачено звернення "пане (пані)" замість "товаришу".

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання "Слава Україні! - Героям слава!" (№ 9036).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 271 народний депутат.

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Законом закріплюється привітання у Збройних силах України та в Національній поліції "Слава Україні!" та відповідь "Героям слава!".

Законом внесено зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ і Стройового статуту ЗСУ, а також до закону "Про Національну поліцію України" щодо встановлення нового військового вітання, а також впорядковано Ритуал підняття Державного прапора України.

У законі закріплено звернення "пане (пані)" замість "товаришу".

Як відомо, в першому читанні пропонувалося залишити і звернення "товариш".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.