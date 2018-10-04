"Слава Україні! – Героям слава!": Рада ухвалила нове вітання для армії та поліції
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання "Слава Україні! - Героям слава!" (№ 9036).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 271 народний депутат.
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Законом закріплюється привітання у Збройних силах України та в Національній поліції "Слава Україні!" та відповідь "Героям слава!".
Законом внесено зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ і Стройового статуту ЗСУ, а також до закону "Про Національну поліцію України" щодо встановлення нового військового вітання, а також впорядковано Ритуал підняття Державного прапора України.
У законі закріплено звернення "пане (пані)" замість "товаришу".
Як відомо, в першому читанні пропонувалося залишити і звернення "товариш".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.