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"Слава Україні! – Героям слава!": Рада ухвалила нове вітання для армії та поліції

10:44, 04 жовтня 2018
Політика
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У ЗСУ буде нове вітання / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 271 народний депутат.

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Законом закріплюється привітання у Збройних силах України та в Національній поліції "Слава Україні!" та відповідь "Героям слава!".

Законом внесено зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ і Стройового статуту ЗСУ, а також до закону "Про Національну поліцію України" щодо встановлення нового військового вітання, а також впорядковано Ритуал підняття Державного прапора України.

У законі закріплено звернення "пане (пані)" замість "товаришу".

Як відомо, в першому читанні пропонувалося залишити і звернення "товариш".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Теги: #Рада#ЗСУ#Слава Україні