Рада встановлює нове військове вітання в армії "Слава Україні" – "Героям слава"

Передбачається, щоб в армії використовувалося звернення не тільки "товаришу", але й "пане".

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України "Про внесення змін до статутів Збройних сил України" (реєстраційний номер 9036).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 283 народних депутати.

Законопроектом пропонуються зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України та Стройового статуту Збройних сил України щодо встановлення нового військового вітання "Слава Україні" – "Героям слава", а також впорядкування Ритуалу підняття Державного прапора України.

Крім того, законопроектом передбачається, щоб в армії використовувалося звернення не тільки "товаришу", але й "пане".

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Перший заступник міністра оборони Іван Руснак зазначив, що питання про введення нового вітання "обговорювалося у військових колективах та отримало безаперечну підтримку у віськовослужбовців та учасників АТО".

Народний депутат України Іван Вінник зазначив, що норми визначені в законі будуть поширені і на інші військові формування, зокрема, і на Національну гвардію, Службу безпеки України. За його словами, "Національна поліція регулюється окремими постановами урядами", тому до другого читання пропонується дати визначення, які дозволять використовувати там такі ж вітання.

Термін підготовки законопроекту до другого читання скорочено до 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня на параді з нагоди Дня Незалежності вперше офіційно прозвучало нове військове привітання «Слава Україні!» - «Героям Слава!». Міністр оборони Степан Полторак здійснював об'їзд військ зі словами привітання: «Слава Україні!», учасники параду відповідали йому: «Героям слава!». Досі у військовослужбовців було привітання ще з радянських часів.