Азаров із сином отримали понад 140 мільйонів гривень за призначення віце-прем'єра - ГПУ

Азарову і його сину оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров разом зі своїм сином у 2010 році отримали понад 140 мільйонів гривень за призначення на посаду віце-прем'єр-міністра.

Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України. У зв'язку з наявністю достатньої кількості доказів ГПУ оголосила їм про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Читайте такожАзаров і Ко пообіцяли повернутися в Україну, щоб "змінити її політичний курс"

"Встановивши наявність достатніх доказів для підозр особам, 02.10.2018, у відповідності до вимог ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України, здійснено повідомлення про підозру колишньому Прем’єр-міністру України та його сину – колишньому народному депутату України в одержанні в 2010 році хабара у вигляді грошових коштів в сумі понад 140 мільйонів гривень, що є особливо великим розміром, та сприяння у його одержанні за виконання в інтересах іншої особи дії з використанням наданої влади для її призначення на посаду Першого Віце-Прем’єр-Міністра України, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції, яка діяла станом на момент вчинення кримінальних правопорушень)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня ГПУ оголосила Азарова у розшук.