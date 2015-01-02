Бойовики відпустили ще чотирьох військових

Про це повідомляє командир батальйону "Дніпро" Юрій Береза у своєму Facebook.

Читайте такожУ так званій ”ЛНР” обіцяють більше не брати у полон українських військових

"29 грудня бійці "Дніпро-1" взяли диверсанта і привезли до Дніпропетровська. Після того, як командування "Дніпро-1" провело допит - терориста "Востоку" відправили до лікарні, де він провів три дні. Злочинів на ньому - на два довічних ув'язнення. Але сьогодні ми виміняли його на трьох хлопців ЗСУ і одного бійця "Донбасу", якого з відмороженями тримали у ямі", - пише Береза.