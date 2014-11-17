Убитий російський диверсант залишив передсмертну записку: "Послали на забій, як бика"
03:19, 17 листопада 2014Суспільство
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У неділю, 16 листопада, в районі села Кримське Луганської області українські військові знищили банду російських диверсантів.
Убитий російський диверсант залишив передсмертну записку / ТСН
Про це йдеться у сюжеті "ТСН.Тиждень".
В одного з убитих знайшли передсмертну записку і бронебійний патрон, яких на озброєнні українських військ немає.
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"Відразу б застрелили. Усвідомив - послали на забій, як бика", - йдеться в записці.
У записці також зазначено ім'я Кондратенко Дмитро. І адресу в Іркутську.
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