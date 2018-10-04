Садовий не збирається підтримувати Гриценка на президентських виборах

Мер Львова вказав, що у країни "не може бути п’ятьох президентів одночасно".

Мер Львова та лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий, який оголосив про намір балотуватися у президенти України, не буде підтримувати інших кандидатів.

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Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю виданню «the Бабель», відповідаючи на питання журналіста щодо об`єднання демократичних сил та підтримки кандидатури Анатолія Гриценка.

«Я бачу велике об’єднання демократичних сил в парламенті, я до цього буду докладати максимальних зусиль. А на етапі президентських виборів кожен має можливість показати свою програму, команду – має бути цивілізований процес», – зазначив Садовий.

«У мене є хороші контакти з достатньо великою кількістю політиків, ми зустрічаємося, п’ємо каву, але у нас не швейцарська модель, і п’ятьох президентів одночасно бути не може», – підсумував він.

Раніше лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що розраховує об'єднати зусилля на виборах з мером Львова Андрієм Садовим та відомим співаком Святославом Вакарчуком.

Гриценко розповів, що неодноразово обговорював із Садовим і Вакарчуком варіанти співпраці. Політик висловив переконання, що шлях об'єднання — "абсолютно правильний і єдино вірний".

Як відомо, вибори президента України мають відбутись 31 березня 2019 року. Парламентські вибори - 27 жовтня 2019 року.