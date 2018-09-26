Гриценко розповів про переговори із Садовим і Вакарчуком щодо об’єднання зусиль на виборах

Політик висловив переконання, що шлях об'єднання — "абсолютно правильний і єдино вірний".

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко розраховує об'єднати зусилля на виборах із головою партії "Самопоміч", мером Львова Андрієм Садовим і відомим співаком Святославом Вакарчуком.

Гриценко розповів, що неодноразово обговорював із Садовим і Вакарчуком варіанти співпраці, передає «Обозреватель».

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Коментуючи переговори про об'єднання з мером Львова, Гриценко зазначив: "Це була абсолютно щира пропозиція, і Андрій Іванович Садовий сказав, що він чує це від мене вже рік. Насправді трохи більше. Чому я такий наполегливий? Це питання майбутнього країни без перебільшення. У спілкуванні з людьми такого рівня я кажу прямо — від нас із вами залежить, чи будуть в країні реальні позитивні зміни чи все залишиться як є".

Політик висловив переконання, що шлях об'єднання — "абсолютно правильний і єдино вірний".

"На противагу цьому шляху — це коли пішли розчепіреними пальцями 10 або 110 кандидатів і всі програли. Я вважаю, що треба сконцентрувати зусилля, причому не тільки для виборів (ми про це також із Садовим говорили), скільки для майбутньої подальшої роботи", — наголосив Гриценко.

При цьому лідер партії "Громадянська позиція" не став "з етичних міркувань" переказувати зміст своїх розмов зі Святославом Вакарчуком.

"Ми знайомі більше 10 років, такі контакти є, і вони за своєю суттю позитивні. Я бачу в ньому біль за країну, бачу в ньому бажання якимось чином змінити ситуацію — таке саме, як у Андрія Садового та багатьох інших. Я гадаю, що ми знайдемо такий формат співпраці, який спрацює на країну", – зазначив він.