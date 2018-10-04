ЗМІ назвали ім’я консула Угорщини, якого МЗС висилає з України

За даними журналістів, дипломат брав участь у церемонії видачі українцям угорських паспортів – на скандальному відео присяги його можна помітити із келихом шампанського в руках.

Міністерство закордонних справ висилає з України консула Угорщини на ім’я Дьордь Ваш (György Vass).

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Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на неназваного угорського дипломата.

За даними журналістів, дипломат брав участь у церемонії видачі українцям угорських паспортів – на скандальному відео присяги його можна помітити із келихом шампанського в руках.

За інформацією співрозмовника журналістів, Ваш – один з рядових, молодших за рангом консульських співробітників. Всього в угорському диппредставництві в Береговому акредитовано 7 консулів, включно з керівником консульської установи.

Зазначається, що на резонансному відео присяги основні етапи церемонії проводить не висланий консул, а невідома жінка. Саме вона інструктує українців про необхідність приховувати від української влади угорські паспорти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, консула Угорщини у місті Берегове оголошено персоною нон грата. Він має залишити територію України впродовж наступних 72 годин.

У відповідь на це Угорщина заявила про вислання українського консула у Будапешті.

Дані кроки пов`язані з тим, що дещодавно в інтернеті з'явилося відео того, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Інцидент спровокував чергове загострення у відносинах між Будапештом та Києвом.