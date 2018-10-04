Угорщина висилає українського консула

Такий крок Угорщина зробила у відповідь на оголошення персоною нон-грата угорського консула у місті Берегове.

Угорщина вирішила вислати українського консула у відповідь на аналогічний крок Києва.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням HVG.hu.

За його словами, він викликав посла України у Будапешті і повідомив їй, що у консула є 72 години, щоб залишити Угорщину в якості пропорційної відповіді.

"Україна продовжує загострювати конфлікт", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, консула Угорщини у місті Берегове на Закарпатті було оголошено персоною нон-грата.

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Чергове загострення українсько-угорських відносин сталося через відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі України. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що надання угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські відносини. За його словами, Україна відреагує на видачу угорських паспортів українцям. У свою чергу його угорський колега Петер Сійярто пригрозив вдатися до нових заходів для перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.

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3 жовтня Клімкін повідомив, що МЗС 4 жовтня передасть Угорщини ноту, що угорський консул у Береговому повинен залишити територію України. На це Сійярто заявив, що Угорщина готова негайно дзеркально відповісти, якщо в Україні ухвалять рішення про висилку консула в Береговому. Глава МЗС Угорщини стверджує, що угорський консул у Береговому "нічого поганого не зробив".

"Це (роздача угорських паспортів) не є порушенням ні угорського законодавства, ні українського, ні міжнародного законодавства", - заявив Сійярто. "У мене немає причини відкликати консула з Берегового. Якщо Міністерство (закордонних справ) України прийме рішення або хтось в Києві прийме рішення про те, що нашого консула потрібно видворити, тоді я відразу ж, невідкладно видворю з Угорщини консула України, відразу", - підкреслив Сійярто.