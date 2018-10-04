В Європарламенті обговорять ситуацію в Азовському морі

На пленарному засіданні Європейського парламенту обговорять ситуацію в Азовському морі 23 жовтня.

На засіданні Європейського парламенту 23 жовтня буде обговорюватися ситуація в Азовському морі.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"На пленарному засіданні Європейського парламенту буде обговорюватися ситуація в Азовському морі 23 жовтня. На цьому етапі не зрозуміло, чи буде голосування за резолюцію", - написав він.

Нагадаємо, протягом кількох місяців Росія затримує кораблі, які прямували в порти Бердянська і Маріуполя. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна проводить переговори з країнами ЄС і США з приводу введення санкцій проти Росії у відповідь на блокаду Азовського моря.

У Вашингтоні дії росіян назвали ще одним прикладом кремлівської кампанії, спрямованої на дестабілізацію України. Те, що відбувається сьогодні, експерти вже прямо називають повзучою анексією Азова.

23 вересня українські військові кораблі "Донбас" і "Корець" зайшли в контрольовану окупантами Керченську протоку і пройшли під Кримським мостом. З боку Азова їх вже чекали наші броньовані катери.