Військовим РФ після інформації про нову базу ВМС України виділили частину акваторії Азовського моря

Російські військові отримують у користування ділянку площею 21,626 квадратних кілометрів.

Російський уряд виділив Міноборони РФ у 20-річне користування частину акваторії Таганрозької затоки Азовського моря.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на російському офіційному порталі правової інформації.

Зазначається, що територія виділяється «для забезпечення оборони країни і безпеки держави».

Російські військові отримують у користування ділянку площею 21,626 квадратних кілометрів.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін України повідомив про намір до кінця року створити військово-морську базу на Азовському морі для відсічі агресивним діям Російської Федерації в регіоні.

16 вересня, в Бердянську були спущені на воду два артилерійських бронекатери ВМС України.

20 вересня пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» і морський буксир A830 «Корець» вийшли з походом з Західної військово-морської бази ВМС України з Одеси до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі. З порту Бердянськ їм назустріч вийшли малі броньовані артилерійські катери P177 «Кременчук» і P178 «Лубни». 23 вересня вони пройшли Керченську протоку і вийшли в Азовське море.

Президент України Петро Порошенко привітав прохід українських військових кораблів. «Ці судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові», - зазначив Порошенко.

24 вересня в прес-центрі командування ВМС повідомили, що прохід через Керченську протоку «відбувався у складній обстановці».

27 вересня США передали Україні перших два 34-метрових патрульних катера класу "Айленд" (Island).