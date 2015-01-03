Луценко: Відмова "Батьківщини" голосувати за бюджет - це серйозний дзвінок для коаліції

Про це він сказав в інтерв'ю одному з українських інформаційних агентств, повідомляє прес-служба БПП.

«Що мене турбує - це позиція «Батьківщини». Я Юлю дуже люблю, і з великою повагою ставлюся до неї. Її депутати і вона особисто внесли величезну кількість дуже розумних пропозицій до бюджету. Було дуже цікаво дивитися на відносини Яценюка і Тимошенко, які на очах мінялися на конструктивні. Але в результаті вся фракція «Батьківщини» не голосувала. І це я розглядаю як серйозний дзвінок для коаліції», - сказав Луценко.

Читайте такожЛуценко не хоче виганяти депутатів з фракції за голосування врозріз із рішеннями партії

За його словами, багато депутатів прийняли рішення не голосувати або утриматися не тому, що вони проти коаліції чи коаліційної угоди, а тому, що хотіли бачити формалізований на папері документ.

«Я особисто звинувачувати їх за це не можу, адже вони мають право міркувати над документами відведений на це регламентом час, вносити поправки, бачити таблиці. Це було політичним рішенням коаліції - голосувати без всього цього. Я голосував «за» і агітував голосувати за інших, але я не можу заперечити будь-якому депутату, який вважав неможливим віддати свій голос в таких умовах», - додав він.

Луценко зазначив, що у зв'язку з такими діями партнерів по коаліції «Народний фронт» звернувся до БПП з пропозицією про скликання ради коаліції, щоб розглянути це питання.

«Бюджет - одне з найважливіших політичних рішень, і якщо його не приймає вся фракція - це дзвінок про те, що не все гаразд у відносинах партнерів», - підкреслив Луценко.

Голова фракції БПП вважає, що коаліція повинна не тільки володіти ораторським мистецтвом і ефективно працювати над документами в кулуарах, а й приймати спільні політичні рішення, підкреслюється в повідомленні.