Савченко продовжує голодувати та заявляє, що примусове годування розцінить як тортури

Українська льотчиця Надія Савченко, яка незаконно утримується у московському СІЗО й проводить акцію голодування, заявила, що розцінюватиме примусове годування як тортури.

Про цей йдеться у заяві Савченко, оприлюдненій її адвокатом Марком Фейгіним, передає Радіо Свобода.

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Вона нагадала, що голодуватиме до «дня повернення в Україну або до останнього дня життя в Росії».

Савченко зазначила, що дозволила медикам слідчого ізолятора, в якому перебуває, у разі погіршення стану здоров’я ставити їй крапельниці з глюкозою або давати їй воду з цукром.

«Але забороняю застосувати до себе примусове годування через ніс чи через рот. Буду розцінювати це як тортури і чинити спротив», – наголосила вона.

Також Савченко заявила, що за міжнародним законодавством проти неї як військовополоненої не можна проводити будь-які слідчі дії.

«22 грудня 2014 року у суді були надані Слідчому комітету РФ докази моєї невинуватості і непричетності до інкримінованого мені злочину, а також заявлений мій статус військовополоненого. За Женевською конвенцією, яку Росія підписувала, забороняється провадити проти мене будь-яку кримінальну справу та проводити слідчі дії», – зазначила Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли в Росію, де звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів.

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27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою.

Крім того, 15 грудня Савченко оголосила голодування у зв’язку з недопуском до неї лікаря. Вона утримується в московському СІЗО.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина».