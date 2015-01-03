В Одесі почали антитерористичне відпрацювання: біля вокзалу висадилися бійці Нацгвардії (фото)

Очевидці розповідають, що в місто в'їхали як мінімум дві колони - з боку Таїрова і через селище Котовського.

Як пояснили «Думській» в прес-службі одеської міліції, налякали городян автоматники - військовослужбовці Національної гвардії, які візьмуть участь в антитерористичному оперативно-профілактичному відпрацюванню міста.

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«Вони будуть патрулювати вулиці спільно з міліцією, спецбатальоном (колишній «Беркут»), ДСО, ДАІ та іншими силовиками», - додав керівник служби Володимир Шаблієнко.

Нагадаємо, оперативно-профілактичне відпрацювання почали після вибуху на Сегедській.

«З метою здійснення контролю за ситуацією, вулицями обласного центру буде спостерігатися значне пересування спеціального міліцейського і військового вантажного автотранспорту, екіпірованих людей з автоматичною зброєю.

Запевняю, що законослухняним громадянам у цій ситуації боятися нічого, - ці люди вийшли на вулиці, щоб захистити вас від терористичної загрози. Адже лише протягом останнього місяця на території міста сталося п'ять терактів, останній з яких забрав людське життя», - заявив глава обласного управління внутрішніх справ Іван Катеринчук.

Під час несення служби співробітники міліції будуть зупиняти і перевіряти підозрілих осіб, проводити огляд особистих речей. Правоохоронці просять громадян поставитися з розумінням до цієї ситуації і надавати допомогу.

«Звертаюся до всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти будь-яку інформацію, що стосується пересування невстановленої техніки і груп людей, знімання житла або тимчасового поселення незнайомих осіб, що ведуть прихований спосіб життя і викликають у вас підозру. Ми оперативно відреагуємо на ваші повідомлення щодо виявлення підозрілих предметів в місцях роботи, проживання або масового скупчення людей. Для цього в Головному управлінні МВС України в Одеській області в цілодобовому режимі працюють «гарячі лінії»: чергова частина - 779-40-61, оперативний штаб - 779-45-09», - зазначив Катеринчук.