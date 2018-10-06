МЗС: Угорщина діє так, ніби Закарпаття - її територія

Нагадаємо, на минулому тижні між Будапештом та Києвом розгорівся "паспортний скандал".

Угорщина почала діяти так, немов Закарпаття - її територія, заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

У коментарі DT.UA Боднар наголосив, що мова йде не тільки про видачу паспортів або запровадження посади "урядового вповноваженого, відповідального за розвиток Закарпатської області".

"Якщо Україна не реагуватиме на такі дії Будапешта, то ця безкарність призведе до непередбачуваних наслідків. Наша мета - показати, що на регіон поширюється український суверенітет, який ми захищатимемо", - наголосив заступник міністра.

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Нагадаємо, на минулому тижні між Будапештом та Києвом розгорівся "паспортний скандал". Причиною стало приховане відео із угорського консульства у Береговому, на якому громадянам України надавали угорське громадянство та закликали приховувати цей факт від української влади.

У четвер МЗС України повідомило посла Угорщини в Україні Ерно Кешкеня, що одного з консулів Угорщини у місті Берегове оголошено персоною нон грата.

У відповідь на це рішення Будапешт висилає першого секретаря українського посольства в Угорщині.