Клімкін: ми не могли не вислати угорського консула

Глава МЗС Павло Клімкін назвав "перекрученою реакцією" висилку українського дипломата з Будапешта у відповідь на оголошення персоною нон-грата угорського консула у Берегово.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що докладає зусиль, аби ситуація у відносинах між Україною та Угорщиною не вплинула на єдність країн Європейського Союзі у питанні збереження запроваджених проти Російської Федерації санкцій.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі телеканалу "UA: Харків", відповідаючи на запитання, чи не вважає він, що ситуація з видачею угорських паспортів та висилкою консула Угорщини негативно позначитися на єдності Європи у питанні санкцій проти РФ.

"Я не тільки сподіваюся, а працюю над тим, щоб це не вплинуло. Ми не могли не вислати цього консула, оскільки він порушував на нашій території як міжнародне право, так і українські закони, але хочу чітко сказати для всіх: ми не збираємося воювати з Угорщиною, або з нашими угорцями, українськими громадянами", - наголосив Клімкін.

Також він сказав, що дзеркальні дії Угорщини щодо висилки українського дипломата з Будапешта стали таким жестом, коли угорська влада не розглядала іншої опції.

"Я вважаю, що про це можна шкодувати, оскільки це за визначенням перекручена реакція. Наші дипломати на території Угорщини не здійснюють ніяких протиправних дій ні в сенсі міжнародного права, ні в сенсі угорського законодавства", - наголосив міністр.

"Але дуже важливо, щоб ми не почали зараз звинувачувати угорців, показувати на них пальцем, як на зрадників, цькувати їх. Угорці - це частина нашої української реальності. І ми маємо перехопити ініціативу в угорців і з ними працювати. А з Угорщиною у нас має бути дуже чітка лінія - з одного боку конструктивна, оскільки Угорщина - це член Європейського Союзу і НАТО, але з іншого - дуже жорстка і послідовна, спрямована на те, щоб наші інтереси, і зокрема в Закарпатті, але не тільки у Закарпатті, на 100% дотримувалися", - заявив Клімкін.

При цьому він висловив сподівання, що з Угорщиною вдасться досягнути "загальної логіки".

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"В тому сенсі, що Угорщина має дотримуватися нашого законодавства і міжнародного права на нашій території", - сказав Клімкін.

Також він запевнив, що готовий докладати зусиль для надання допомоги представникам усіх національних меншин в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в інтернеті з'явилося відео того, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Після цього Клімкін заявив, що надання угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. За його словами, Україна відреагує на видачу угорських паспортів.

Своєю чергою його угорський колега Петер Сійярто пригрозив вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.

4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове було оголошено персоною нон грата. Він має залишити територію України впродовж наступних 72 годин.

У відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула у Будапешті.