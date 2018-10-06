Грузинська церква підтримує надання автокефалії Україні - Парубій (відео)

Спікер Верховної Ради зустрівся з грузинським патріархом Ілією II.

Після зустрічі з грузинським патріархом Ілією II спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що Грузинська православна церква сподівається на позитивне рішення про автокефалію для України.

Про це на йдеться на сайті парламенту.

Під час переговорів Парубій закликав грузинського патріарха підтримати ініціативу Вселенського патріарха Варфоломія про надання єдиній Українській православній церкві томосу про автокефалію.

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"Він розповів про довгий шлях автокефалії Грузинської церкви, яка ще 1500 років тому отримала право на автокефалію. Він висловив надію, що в Україні всі труднощі минуть, і питання миру і єдності в Україні буде вирішене позитивно", - зазначив спікер.

Також Парубій додав, що сам патріарх Ілія II переконав, що Грузинська церква "гаряче молиться за мир та єдність в братській Україні".

Нагадаємо, 7 вересня Вселенський патріархат призначив своїх екзархів, які будуть представляти Константинополь у Києві. РПЦ назвала це "безпрецедентним і грубим вторгненням на свою територію".

Після цього священний синод РПЦ на екстреному засіданні вирішив припинити участь церкви у роботі структур під головуванням Константинопольського патріархату. Слідом за Росією Білоруська церква припинила спільне служіння з єпископами Константинопольського патріархату та закликає його призупинити процес надання автокефалії українській церкві.

17 вересня екзархи Вселенського Патріархату на зустрічі з президентом Петром Порошенком повідомили, що Українська православна церква перебуває на фінішній прямій до створення автокефалії.